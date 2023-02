Roma, 22/02/2023: “Ancora una volta Forza Italia dimostra attenzione per i lavoratori, soprattutto per chi si trova in aree di crisi industriale. L’emendamento al decreto Ilva che ho presentato insieme ai miei colleghi del gruppo di Forza Italia prevede infatti la particolare proroga fino al 31 dicembre 2023 per l’indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia, che nel 2020 avevano cessato di percepire la NASPI e avevano presentato in quello stesso anno domanda di indennità.

Grazie all’approvazione dell’emendamento di Forza Italia, verrà stanziato circa un milione di euro per consentire ai lavoratori dell’area di Termini Imerese di poter continuare a percepire un’indennità che garantisca a loro e alle loro famiglie una vita dignitosa. Ringrazio per questo il capogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli, e il Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, per la loro sensibilità, l’attenzione nei confronti della Sicilia e per il loro constante impegno per risolvere le problematiche della mia terra”.

Lo dichiara a margine della seduta a Palazzo Madama la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.