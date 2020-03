(ANSA) – CATANIA, 23 MAR – Tre stranieri, francesi e spagnoli, sono arrivati la notte scorsa ad Aci Trezza con una Renault 4, dopo avere traghettato da Villa San Giovanni. Hanno raggiunto nella cittadina marinara del Catanese altri tre loro connazionali che erano alcuni mesi in Sicilia. I sei sono stati messi in quarantena. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale che li hanno denunciati. Lo rende noto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Salvo Danubio, sulla propria pagina Facebook. La vicenda è stata segnalata da alcuni camionisti che hanno pubblicato le foto dell’auto stracarica di materiale anche con un portabagagli sul tettuccio e da Angelo Pizzuto presidente dell’Aci di Palermo secondo il quale “quella vettura non può circolare”. Pizzuto sul proprio profilo Facebook ipotizza anche che la “Renault 4 ha la targa di un Tir” e si chiede “come ha fatto ad attraversare l’Italia, lo stretto di Messina ed arrivare ad Aci Castello quando io non posso andare neanche nella farmacia sotto casa?”.



