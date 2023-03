Piazza contrada Piano del Bosco verrà intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo, vittima di mafia. La scelta, fortemente voluta dall’amministrazione comunale con il sindaco Rossana Cannata (ex vicepresidente della commissione Antimafia all’Ars) è stata comunicata oggi, 21 marzo, primo giorno di primavera e giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Il primo cittadino ha fatto visita al cantiere della piazza che a breve nascerà in contrada Piano del Bosco: “il pensiero mio e della mia amministrazione va al piccolo Giuseppe Di Matteo – le sue parole -. Abbiamo pensato, anche in condivisione nell’intitolazione con Don Fortunato Di Noto, fondatore dell’Associazione Meter Onlus, che questo luogo potrà essere fulcro dell’intera zona le cui vie sono intitolate ad altre vittime della mafia per rafforzare la memoria e l’affermazione della legalità”.

Nel frattempo i lavori proseguono con la posa e asciugatura del cemento, la piantumazione di nuovi alberi e presto verrà realizzato un nuovo luogo riqualificato che sarà vissuto da bambini, giovani e famiglie. “Un nuovo luogo – conclude il sindaco Cannata – in cui poter anche ribadire l’impegno della nostra comunità al rifiuto delle violenze e delle oppressioni criminali”.