L’assessore Alberto Samonà ha incontrato questa mattina nella sede istituzionale Rosario Perricone, Presidente del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino e coordinatore della “Rete per la salvaguardia, tutela e promozione dell’opera dei pupi siciliana” ed Angelo Sicilia padre dei “Pupi antimafia”. L’incontro è stata un’utile occasione per approfondire il tema della valorizzazione della tradizione siciliana legata all’opera dei Pupi, una tradizione di teatro e narrazione nata in Sicilia nella prima metà del XIX.

“Dal 2008 il teatro dell’Opera dei pupi è stato inserito dall’UNESCO nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’Umanità. Questo riconoscimento – che è il primo italiano in questa lista, come tiene a precisare l’Assessore Samonà – dà onore ad un’antica arte che rappresenta essa stessa storia e tradizione della Sicilia e ci richiama ad un imperativo: recuperare le tradizioni e aiutarle a crescere perché possano costituire la base per una nuova coscienza di appartenenza”. L’Assessore, che nei giorni scorsi aveva incontrato un altro importante rappresentante, Mimmo Cuticchio, ha raccolto le sollecitazioni provenienti dal settore perché diventino occasione di una maggiore valorizzazione da parte dell’Assessorato. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram