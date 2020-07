(ANSA) – PALERMO, 30 GIU – L’ex presidente del vecchio Palermo Giovanni Giammarva è stato condannato a otto mesi e dieci giorni nello stralcio del processo, celebrato col rito abbreviato davanti al gup Michele Guarnotta, che riguarda il troncone principale della vicenda che vede imputato l’ex patron del club rosanero Maurizio Zamparini per falso in bilancio e false comunicazioni sociali agli organi di vigilanza. Giammarva, per il quale è scattata anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, è stato riconosciuto colpevole di false comunicazioni alla Commissione di vigilanza sulle società calcistiche. Assolti gli ex membri del collegio sindacale rosanero Andrea Favatella e Michele Vendrame. Il pm Dario Scaletta aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi per Giammarva, e un anno e quattro mesi sia per Favatella che Vendrame. (ANSA).



