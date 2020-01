(ANSA) – PALERMO, 6 GEN – Calze nere come il carbone ma piene di dolciumi per i bambini di Trappeto (pa). E’ l’iniziativa di un gruppo di militanti di Forza Nuova che tra ieri e oggi, dopo aver allestito un gazebo, hanno distribuito un centinaio di doni nel piccolo comune in provincia di Palermo. Le calze avevano il logo di Forza nuova e il fiocco tricolore. L’iniziativa ha suscitato polemiche per la partecipazione del sindaco Salvo Cosentino e della sua vice Rosita Orlando. Dice Francesco Loria, presidente dell’associazione San Cataldo Baia della legalità: ” Quello contenuto dentro queste calze, è un chiarissimo messaggio politico che sdogana definitivamente il ritorno dell’ideologia fascista”. Anche l’ex deputato regionale del Pd Pino Apprendi, del movimento “Cento Passi” prende posizione: “Cari Sindaco e Vice Sindaco di Trappeto state calpestando valori importanti, valori di democrazia: Trappeto é conosciuta nel mondo per l’opera di Danilo Dolci e dei suoi collaboratori”.



