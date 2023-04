Palermo, 7 Aprile – Prosegue il lavoro di mappatura sullo stato della criminalità organizzata nelle varie province siciliane da parte della commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici. Giovedì 13 aprile, alle 10.30, la commissione si riunirà a Caltanissetta, all’interno della prefettura, per incontrare il prefetto, Chiara Armenia, il vicario del questore, Gaspare Calafiore, il comandante provinciale dei Carabinieri, Vincenzo Pascale, il comandante provinciale della guardia di Finanza, Stefano Gesuelli e il capo centro Dia, Giuseppe Ialacqua.

Commissione regionale antimafia il 13 a Caltanissetta per incontrare i vertici istituzionali della provincia

