Tutto pronto per l’evento conclusivo del progetto “IMPRESA SICILIA 2050: Ambasciatori di Innovazione e Sostenibilità”, in programma dalle 17 alle 19.30 di martedì 10 dicembre 2024 nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università di Catania. A promuoverlo la Confederazione delle Piccole e medie Industrie siciliane (Confapi Sicilia), nell’ambito dell’iniziativa “La Sicilia che piace 2024” dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

Un progetto, patrocinato da FERPI Sicilia, che ha coinvolto dieci imprenditori siciliani visionari, selezionati per il loro impegno nell’innovazione e nella sostenibilità. Professionisti che hanno partecipato a un percorso formativo, sviluppato in collaborazione con due formatrici dello Studio Toscano, mirato a perfezionare le loro competenze in public speaking e storytelling aziendale, con l’obiettivo di raccontare la Sicilia imprenditoriale del futuro.

«Vogliamo mettere in luce il talento e l’audacia delle nostre imprese – dichiara Dhebora Mirabelli, Presidente di Confapi Sicilia -. Il nostro obiettivo è quello di raccontare una Sicilia che non solo produce eccellenze, ma le proietta verso il futuro, contribuendo alla costruzione di un’identità imprenditoriale competitiva a livello globale».

Agromonte, Damiano Organic, Farm Cultural Park, Soaplas, Mecogest, Argo Software, Cora, Noon Impianti, Passione Sicilia, Caffè Moak Spa – Trirene Srl sono le dieci realtà imprenditoriali al centro di un percorso esperienziale che culminerà in un “Immersive Storytelling Tour”, permettendo agli stakeholder e ai buyer internazionali di vivere da vicino il futuro del Made in Sicily. Esperienza che avverrà attraverso la narrazione delle storie di successo di queste aziende, enfatizzando il valore aggiunto dei loro prodotti e delle loro strategie innovative.

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione di professionisti esperti dello Studio Toscano, combina coaching personalizzato e storytelling aziendale per potenziare la comunicazione e il public speaking dei partecipanti. Le aziende selezionate intraprenderanno un percorso di formazione e preparazione, che si è svolto con sessioni di workshop e incontri individuali.

«Come FERPI Sicilia siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questo premio promosso da Confapi Sicilia – sottolinea Elisa Toscano, delegata FERPI Sicilia e titolare dell’omonimo studio di consulenza – che pone al centro la valorizzazione della comunicazione come strumento per dare voce alle eccellenze imprenditoriali siciliane. È un riconoscimento che celebra non solo le capacità produttive, ma anche la loro capacità nel raccontare il proprio impatto e i propri valori, contribuendo a costruire un dialogo virtuoso tra imprese e società».

Atteso da molti l’evento finale, preziosa occasione per le aziende di raccontare il proprio viaggio verso l’eccellenza, proiettando una visione chiara e ispiratrice del futuro del sistema produttivo siciliano. L’intero evento sarà trasmesso in diretta sui canali social di Confapi Sicilia e di Video Mediterraneo, con una successiva copertura mediatica dedicata.

Nella stessa giornata, ma poco prima, dalle 15 alle 17, Confapi Sicilia annuncerà i premiati dell’Executive Masterclass “Imprese in Campus Eco-Innovation Project: agricoltura, ambiente e industria alimentare”. Un programma di formazione, iniziato l’11 giugno 2024 in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania (UNICT), destinato a laureati e laureandi che, dopo un percorso formativo di circa 60 ore realizzato da imprenditori siciliani e non, hanno lavorato su 8 “challenge” aziendali promosse e finanziate con i Premi Impresa da Agromonte, Noon Impianti, Agriplast, Mecogest, Maredamare, Tiziana Serretta SRLS, Openjobmetis SPA, Damiano Organic e le Menzioni Speciali “Pari Opportunità”, “Sostenibilità” e “Innovazione”, grazie ai contributi in denaro del Gruppo Donne Confapi Sicilia, la Confapi Nazionale e la Confederazione territoriale.