Confcommercio Sicilia accoglie con grande favore l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del nuovo regime di fiscalità di sviluppo per la Sicilia che consente all’Isola – prima regione in Italia – di applicare politiche fiscali attrattive per investitori stranieri, pensionati non residenti, imprenditori e cittadini europei ed extraeuropei. Una svolta epocale che, se accompagnata da una strategia coerente e operativa, può diventare un vero motore di crescita per le imprese siciliane dei settori commercio, servizi, trasporti e turismo.

“Come organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa di questi settori – dice il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – sottolineiamo l’urgenza di affiancare alla norma fiscale una serie di provvedimenti affinché la stessa possa ottenere più efficacia. Quali questi provvedimenti? Un piano regionale per attrarre investimenti e creare occupazione, semplificando l’accesso ai benefici e offrendo assistenza concreta agli operatori economici; misure specifiche per il turismo residenziale, finalizzate a promuovere la Sicilia come “destinazione fiscale e di qualità” per pensionati e professionisti europei; azioni strutturali sul sistema dei trasporti, che rappresenta il vero snodo strategico per rendere concreta l’attrattività dell’Isola”.

Le nuove condizioni di vantaggio fiscale, secondo Confcommercio Sicilia, possono attrarre flussi importanti di utenti stranieri, ma serve una visione integrata: potenziare rotte internazionali e voli diretti con le capitali europee, in particolare quelle da cui potrebbero arrivare i nuovi residenti (come Regno Unito, Germania, Scandinavia); attivare sinergie pubblico-private per il marketing territoriale della Sicilia; migliorare l’accessibilità terrestre e l’intermodalità tra porti, aeroporti e aree interne.

Confcommercio Sicilia ribadisce la disponibilità a collaborare con la Regione, il Governo nazionale e le amministrazioni locali per costruire un Piano d’azione integrato, che faccia dell’intera Isola un modello di rilancio del Mezzogiorno attraverso la leva fiscale e infrastrutturale. “Occorre, però, agire in fretta e con visione strategica – conclude Manenti – questa norma offre alla Sicilia un’opportunità storica: non possiamo sprecarla con interventi scoordinati o senza avere un panorama prospettico di riferimento”.