(ANSA) – CATANIA, 21 DIC – Controllati 173 persone e 117 veicoli, contestate 34 infrazioni al Codice della strada, tre fermi amministrativi per guida senza casco di scooter e due per guida senza patente di autovetture, 10 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, sei carte di circolazione ritirate. E’ il bilancio della quarta operazione ad ampio raggio per un Natale sicuro a Catania disposta dal questore Mario Della Cioppa che ha visto impegnati 19 equipaggi in città e nove pattuglie in provincia. Durante i controlli è stato denunciato un pregiudicato per guida senza patente, in quanto recidivo nel biennio; l’uomo è stato individuato proprio grazie all’intervento dell’elicottero che volava nella zona di Adrano.

“Questi servizi straordinari di controllo del territorio – sottolineano dalla Questura di Catania – saranno intensificati nel corso del periodo natalizio e di capodanno, allo scopo di garantire serenità ai cittadini e una maggiore vivibilità alla città di Catania”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram