(ANSA) – TROINA (ENNA), 27 MAR – Sono 70 le persone contagiate all’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) ‘Oasi Maria Santissima’ di Troina: 45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori. Lo afferma il sindaco del paese dell’Ennese, Fabio Venezia, che è “in contatto con il personale sanitario dell’esercito che arriverà domani per una prima valutazione della situazione, cui seguirà, nei giorni successivi, quello degli aiuti necessari per poter intervenire prontamente”. L’arrivo a Troina di alcune unità della sanità militare è stato annunciato oggi dal presidente della Regione Musumeci. L’assessore regional alla Salute Ruggero Razza ha inviato stamane all’Istituto, il commissario Giuseppe Murolo, il responsabile del Comitato per l’emergenza Covid-19 in Sicilia Antonio Candela ed il direttore scientifico dell’Istituto Neurolesi “Bonino Pulejo” Dino Bramanti, “per monitorare e coordinare ulteriori azioni di prevenzione e coordinamento”.



