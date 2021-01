Palermo, 4 gen. E’ stato erogato il fondo perduto regionale alle aziende bus turistici e Ncc auto anche per chi non era in regola con il Durc. Il governo Musumeci ha rispettato l’impegno preso il 2 dicembre a Palermo durante l’incontro con gli esponenti di Abt 2020 Sicilia e Asncc. In quella occasione fu il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè a fare da garante tra i rappresentanti della categoria e l’assessore

Advertisements

regionale ai Trasporti Marco Falcone. “Una trattativa non facile, con diversi imprenditori che manifestavano davanti Palazzo D’Orleans” ha spiegato il presidente di Abt 2020 Maurizio Reginella. Nei giorni successivi un noleggiatore del Messinese aveva anche intrapreso lo sciopero della fame a Piazza Indipendenza.

“Attendiamo adesso che tutti gli impegni presi in quell’occasione vengano rispettati – aggiunge – in particolare entro il 20 gennaio dovrebbe essere ufficializzata la cancellazione per il 2021 della tassa di rinnovo delle licenze e l’obbligatorietà dell’Iso 9001, entro marzo 2021 ci sarà l’erogazione di un secondo fondo perduto”.

Nessuna novità, invece, sull’affiancamento al Tpl. “Restiamo una Regione dove non esiste un piano concreto ed efficiente di affiancamento al trasporto pubblico, con gravi ripercussioni sull’apertura delle scuole dal 7 gennaio”.

Advertisements

(Adnkronos)

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram