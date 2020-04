(ANSA) – CATANIA, 19 APR – Barbiere ‘abusivo’ e anche ‘recidivo’: è quello scoperto da personale delle Volanti della Questura di Catania allestito in un garage di viale San Teodoro nel popoloso rione di Librino. La struttura era stata sequestrata il 2 aprile scorso dopo che la polizia vi aveva trovato il barbiere e otto clienti. Durante un nuovo controllo hanno trovato il barbiere all’opera mentre stava tagliando i capelli a un giovane, con un altro in attesa. I tre sono stati sanzionati per violazione delle norme sul Covid-19. Il barbiere, che è anche il proprietario del garage, è stato anche denunciato per violazione di sigilli. Disposto inoltre il sequestro definitivo del locale. Durante altri controlli personali delle Volanti hanno sanzionato in via Zia Lisa il proprietario di un supermercato per il mancato rispetto delle norme per prevenire il contagio da Coronavirus: nessun dipendente indossava i previsti Dpi e dentro c’era un numero eccessivo di utenti che rispettavano le distanze di sicurezza. (ANSA).



