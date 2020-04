(ANSA) – CATANIA, 18 APR – Quarantatre sanzioni sono state comminate da personale del commissariato di Librino a Catania durante controlli per contenere il diffondersi del Covid-19. A un pregiudicato che non ha mai conseguito la patente di guida è stata sequestrata l’auto che guidava e sulla quale era in compagnia di moglie e figlie. Allo stesso uomo due giorni prima, sempre agenti del commissariato Librino, avevano sequestrato un’altra vettura e la moglie ha inveito contro gli agenti accusandoli di “abuso di potere”. Durante i controlli su strada sono state contestate violazioni al Codice della Strada pari ad un importo superiore a 30 mila euro. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram