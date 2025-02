Il 10 febbraio, al compimento di 60 anni e dopo 35 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Tenente Colonnello Massimo Turlà, Capo Ufficio Comando del Provinciale Carabinieri di Siracusa, ha lasciato il servizio attivo. Durante la cerimonia di saluto tenutasi sabato presso la caserma intitolata al Carabiniere Vincenzo Magnano, Medaglia d’Argento Valor Militare, sede del Comando Provinciale, alla presenza di una rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo del Comando Provinciale e dei Reparti Speciali, il Comandante Provinciale, Colonnello Dino Incarbone, ha ringraziato il Tenente Colonnello Turlà per il suo lodevole impegno e l’apprezzata collaborazione sottolineandone le non comuni doti umane e professionali che rimarranno quale esempio nel cuore dei colleghi.

Il 18 settembre 1990, poco più che ventenne, Massimo Turlà, nato a Monza da genitori originari di Modica, varcò l’ingresso della Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri di Velletri. Dopo avere ricoperto diversi incarichi di responsabilità presso alcuni reparti di Firenze, nel 1999 ha frequentato il 36° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Trasferito in Sicilia è stato Comandante dei Nuclei Operativi delle Compagnie Carabinieri di Caltagirone e di Catania Fontanarossa e delle Compagnie di Paternò e Piazza Armerina. Dal 2006 al 2014, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Arcidosso, in provincia di Grosseto, prima di fare rientro in Sicilia dove ha ricoperto vari incarichi al 12^ Reggimento Carabinieri “Sicilia” con sede a Palermo.

Dal 2020 ad oggi, quale Capo Ufficio Comando di Siracusa, è stato diretto collaboratore dei Comandanti Provinciali che si sono susseguiti nel capoluogo aretuseo, rivestendo un ruolo fondamentale nella pianificazione e gestione dei servizi connessi al G-7 “Pesca e Agricoltura” tenutosi nel mese di settembre 2024 a Siracusa.

Nel 2018 e nel 2020 ha partecipato con il contingente Carabinieri a una missione di addestramento NATO, in Iraq.

Nel corso della sua lunga carriera militare il Tenente Colonnello Turlà è stato insignito di numerosi attestati e benemerenze, tra le quali la medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare e la medaglia d’oro al merito di lungo comando dell’esercito.