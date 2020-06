(ANSA) – MANIACE, 01 GIU – Un ispettore dei vigili urbani di Maniace, Antonino Tilenni Dianni, è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Catania per spaccio di cocaina. Nei suoi confronti i militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, su richiesta della Procura distrettuale, che ha disposto anche il sequestro, finalizzato alla confisca, di una Porche Macan, una delle vetture di lusso in uso all’indagato. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Randazzo, svolte dall’aprile 2019 al gennaio 2020, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali e delle registrazioni video fatte da telecamere installate nei luoghi frequentati da Tilenni Dianni. Secondo l’accusa, l’ispettore forniva di droga i suoi clienti portandola in auto o consegnandola in campagne di sua proprietà. La Procura sottolinea come “alcune delle cessioni” di sostanze stupefacenti siano state fatte “con indosso l’uniforme di servizio”. L’uomo è stato portato nel carcere di Catania. (ANSA).



