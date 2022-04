Migliorare i servizi ferroviari, questo l’impegno preso da Musumeci con i siciliani. Sono ben 22 treni, di cui 12 avranno una capienza di 320 posti a sedere, mentre 10 potranno accogliere 219 passeggeri seduti. Saranno utilizzati sulle tratte disagiate, ma potranno andare in esercizio anche sulle grandi direttrici, come la Palermo-Messina, la Messina-Catania e la Catania-Palermo».

L’investimento complessivo ammonta a oltre 300 milioni di euro, di cui 165 destinati proprio ai mezzi bimodali diesel-elettrico presentati, questa mattina, in piazza Castelnuovo a Palermo, dall’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone, insieme con il direttore business regionale di Trenitalia, Sabrina De Filippis.

Blues è il nuovo treno ibrido progettato e costruito da Hitachi Rail per Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che entra a far parte della flotta regionale.

Si tratta di un’evoluzione degli attuali treni diesel in servizio in Italia grazie alla tecnologia ibrida, con pantografo elettrico, che si traduce in prestazioni all’avanguardia. Un treno ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale, con una riduzione del consumo e di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel; e per la maggiore attenzione sociale essendo il primo convoglio regionale ad essere attrezzato per offrire alle famiglie un’area dedicata interamente ai bambini.

