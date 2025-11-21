Già tremila iscritti alla settima edizione di “Palermo in Rosa”, l’evento ludico-motorio che unisce sport e impegno civico per dire “no” alla violenza sulle donne e ai femminicidi. La manifestazione, in programma domenica 23 novembre, due giorni prima della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mira a dipingere di rosa il cuore della città con un messaggio di speranza, solidarietà e consapevolezza. L’evento, organizzato dalla Now Team, e con main partner il Gruppo Mangia’s e il Palermo FC, si conferma come un’occasione di partecipazione collettiva e inclusione sociale, aperta a tutti – donne, uomini, famiglie e scuole – per ricordare che la lotta contro la violenza di genere è una responsabilità comune.

“Essere virali e penetranti, attivando le coscienze di tutti, nessuno escluso: questo è l’obiettivo di Palermo in Rosa – ha spiegato Daniele Di Gregoli – La leggerezza della formula non banalizza il tema, ma lo trasforma in patrimonio condiviso”. “Siamo alla settima edizione, noi la sosteniamo convintamente per il terzo anno consecutivo – dice Marcello Mangia, ceo del gruppo Mangia’s – Spero che questa manifestazione dimostri che esiste una Palermo felice. La nostra non è un’operazione di marketing, ma un modo per restituire qualcosa al territorio, mettendo in evidenza il volto bello di questa città in cui credo fortemente”.

Quest’anno la Palermo in Rosa accoglie con piacere anche la partnership con il Palermo FC. Nel mese delle celebrazioni del 125simo anniversario del club – che hanno colorato la città di rosa come segno identitario di appartenenza e comunità attorno al colore iconico della squadra cittadina – l’incontro tra le due realtà appare più naturale che mai. Anche in considerazione dell’impegno ormai consolidato da parte della società rosanero contro ogni forma di violenza sulle donne, con iniziative e attivazioni già dedicate al tema, utilizzando i valori sani dello sport come risposta etica all’emergenza sociale. Per l’occasione, il club promuoverà l’iniziativa attraverso i suoi canali ufficiali e coinvolgerà una rappresentanza del settore giovanile e femminile nella manifestazione.