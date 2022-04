Milazzo protagonista domani 12 Aprile, parte la prima tappa del Giro di Sicilia Eolo 2022. I corridori saranno impegnati su percorsi misti e ricchi di opportunità prima del gran finale sul Monte Etna che verrà scalato dal versante di Piano Provenzana.

Tra i principali pretendenti per la conquista della maglia Giallo Rossa ci sono Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar.

Il campione in carica Vincenzo Nibali ha dichiarato: “Tornare a Il Giro di Sicilia mi fa sempre piacere, è la mia corsa di casa. Penso sia uno step importante per prepararmi al meglio in vista del Giro d’Italia e di conseguenza i miei obiettivi sono testare la condizione e ritrovare il ritmo gara dopo una piccola pausa e un training camp in altura. Ho solo grandi ricordi della mia vittoria l’anno scorso qua in Sicilia, è stato qualcosa di assolutamente speciale. Siamo di nuovo qui e ho al mio fianco un roster molto forte e sono sicuro che la mia Astana Qazaqstan Team potrà fare bene in questi quattro giorni.”

Le tappe

Il percorso di divide in 4 tappe.

La prima domani da Milazzo a Bagheria per 199 chilometri.

La seconda mercoledì 13 da Palma di Montechiaro a Caltanissetta per 152 chilometri.

La terza giovedì 14 da Realmonte a Piazza Armerina per 171 chilometri.

La quarta venerdì 15 da Ragalna a Etna (Piano Provenzana) per 140 chilometri. Il Trofeo destinato al Vincitore rappresenta il simbolo per eccellenza della Regione Siciliana, la Trinacria, in una forma stilizzata, colorata di Giallo, Rosso e Verde Pistacchio, richiami al territorio siciliano.

