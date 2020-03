Il primo paziente forse che presenta sintomi da Covid19 al trigona di Noto, ospedale, già depotenziato e destrutturato da mesi in ottemperanza di un piano sanitario specifico che ha disposto la chiusura di quasi tutti i reparti, mettendo in ginocchio a livello sanitario l’ intera comunità netina, e che oggi l’emergenza Covid19 sta facendo emergere . Se i malati di Covid 19 aumentassero come nel bergamasco o nel bresciano, non basterebbe neanche una task force per un recupero, sarebbe troppo complicato. La chiusura di molti reparti all’ospedale ” Trigona di Noto” e’ l’esempio di come molte volte si possa ravvisare una violazione del diritto alla salute .

La Redazione

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram