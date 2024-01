“Il nostro territorio è a vocazione agricola e la nostra economia è basata sull’agricoltura – sottolinea -. Per questo, dobbiamo sostenere i giovani imprenditori e le loro piccole e medie aziende vitivinicole e olearie, incentivare le cooperative e le associazioni e, se è il caso, suggerire ai rappresentanti istituzionali di andare in deroga a quelle norme europee troppo stringenti”.

Palermo-Sciacca “Comprendo le ragioni degli agricoltori siciliani, visto l’aumento delle materie prime e la concorrenza dall’estero. Sono solidale con loro”. Così il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, in merito alla protesta degli agricoltori sulla Fondovalle Sciacca-Palermo, nel tratto tra San Cipirello e Giacalone.

