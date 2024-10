Nel cuore della Sicilia, a una manciata di chilometri da Agrigento, si trova Racalmuto, borgo ricco di storia e fascino che aspetta solo di essere scoperto. Domenica 20 ottobre, le strade di questa suggestiva località si trasformeranno in palcoscenico per un evento unico: “Il Tesoro di Rahal”, una esperienza che unisce esplorazione, divertimento e cultura attraverso un’avvincente caccia al tesoro che invita residenti e visitatori a scoprire le meraviglie nascoste di questo angolo ancora poco conosciuto dell’isola.

L’iniziativa – patrocinata dal Comune di Racalmuto e dall’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia – è organizzata dal Consorzio Turistico Città di Racalmuto composto da cittadini e imprenditori locali da tempo impegnati nella promozione e valorizzazione del territorio.

“Il Tesoro di Rahal” è molto più di una semplice giornata di trekking urbano, è un viaggio sensoriale che abbraccia storia, cultura e atmosfere senza tempo attraversando viuzze e piazzette pittoresche, scoprendo angoli segreti che raccontano usanze e leggende racalmutesi ed ancora rivivendo la memoria vibrante delle pagine di Leonardo Sciascia che qui ebbe i natali e la bellezza delle opere dai forti richiami caravaggeschi di Pietro d’Asaro, straordinario pittore conosciuto come il “Monocolo di Racalmuto “.

Il Tesoro di Rahal” vuole essere un modo per riscoprire e celebrare l’identità culturale di Racalmuto, valorizzare il turismo locale in chiave sostenibile e promuovere la grande ricchezza storica e culturale di questa località.

Il percorso esplorativo si svilupperà attraverso tappe uniche e coinvolgenti in cui le squadre si sfideranno in prove divertenti che li porteranno a scoprire siti storici, culturali e bellezze paesaggistiche immergendosi completamente nella memoria viva del paese, riscoprendone l’anima autentica.

A rendere ancora più speciale la giornata di festa ci saranno i momenti dedicati alla gastronomia con un’attenzione particolare riservata alla ricca tradizione locale, Racalmuto, infatti, vanta ben sette prodotti considerati eccellenze gastronomiche riconosciute sia con la Denominazione Comunale di Origine ( DE.C.O) sia come Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Un patrimonio di sapori autentici da gustare e far conoscere.

Ogni tappa è progettata per essere accessibile a tutte le età e offrire attività istruttive e appassionanti che, grazie all’interazione tra i partecipanti, diventeranno momenti di condivisione e scoperta collettiva.

Lo svolgimento del gioco si articolerà in due differenti fasi con prove di differenti tipi e gradi di difficoltà. Appuntamento, dunque, al 20 ottobre per una giornata da vivere all’aria aperta per famiglie, gruppi di amici e turisti in cerca di nuove esperienze e luoghi da scoprire. La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi basta accedere al sito ufficiale: www.turismoracalmuto.it