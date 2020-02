(ANSA) – CATANIA, 2 FEB – Una donna di 72 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione al secondo piano di una palazzina di San Giovanni la Punta, nel Catanese. Il marito, suo coetaneo, è rimasto gravemente ustionato ed è stato rianimato sul posto e portato in ospedale. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che stanno lavorando anche per accertare le cause del rogo. La Procura ha aperto un’inchiesta. (ANSA).



