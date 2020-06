(ANSA) – CATANIA, 14 GIU – Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sull’autostrada A18, la Catania-Messina, in territorio di Calatabiano. Erano a bordo di una vettura che, per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’altra auto, sulla quale c’era un nucleo familiare rimasto illeso. Uno dei due veicoli è finito nella corsia opposta, in direzione Catania. Sul posto sono intervenuti per prestare i primi soccorsi vigili del fuoco del distaccamento Riposto e del comando provinciale di Messina e personale del 118. Presente anche agenti della polizia stradale e operai dell’Anas (ANSA).



