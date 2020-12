S’insidia silente e costringe all’isolamento, a chiudere tutto il mondo fuori e vivere un periodo di solitudine. È lui, il nemico invisibile, il Covid 19: con la sua fame d’aria, con le sue ripercussioni fisiche e mentali dovute alla mancata possibilità di chiacchierare con qualcuno, di vedere un volto amico, di poter condividere la malattia con i cari.

Un isolamento che sul letto di un ospedale diventa ancora più pesante,

più freddo, più difficile da sopportare. È per questo, per regalare piccoli momenti di compagnia (seppure virtuali), che il centro commerciale Archimede nei prossimi giorni donerà 20 tablet ai reparti Covid degli ospedali siracusani.Eppure, piccoli attimi di compagnia non bastano per combattere un virus che nell’ultimo anno ha cambiato le abitudini di tutti e ha messo in ginocchio il sistema sanitario nazionale. E allora oltre ai tablet bisogna fare di più non solo per i pazienti, ma per l’Asp locale e per i loro eroi che vivono in trincea. Per questo motivo il centro commerciale Archimede si è spinto oltre e ha avviato una raccolta fondi alla quale tutti possono prendere parte.Partecipare è semplice: basta scattarsi un selfie in galleria e inviarlo – in maniera gratuita – al numero WhatsApp 377 09 52 719 entro il 24 dicembre. Per ogni foto ricevuta, il centro donerà 5 euro all’azienda sanitaria provinciale.“Invito tutti a partecipare al progetto ‘Donare è gratis’ – dice Francesco Pizzimenti, direttore del centro – Si tratta di un’iniziativa importante che, in periodo natalizio, ha una valenza ancora più grande. Ricevere un buon numero di selfie significa credere che questa pandemia non ha cancellato il senso di comunità ma, anzi, forse, l’ha rafforzato”.Ciascuno con il proprio volto, tutti insieme per i pazienti Covid perché Natale è calore umano.Sempre.