(ANSA) – MESSINA, 20 MAR – E’ allarme nel Centro Ircss Neurolesi di Messina dove fino ad ora si registrano sette casi di persone positive al coronavirus. Dopo aver scoperto nei giorni scorsi la positività di un paziente palermitano di 48 anni ieri è stato effettuato il tampone a 25 persone tra medici, personale sanitario e pazienti.

Così è emerso che altri cinque pazienti ed un operatore sanitario sono risultati positivi. Sono subito stati effettuati interventi di sanificazione e dopo le richieste di Uii e Cisl di estendere a tutti la procedura non è esclusa la possibilità di altri casi.

La direzione ha deciso la sospensione di tutte la attività riabilitative e la collocazione in ferie d’ufficio del personale non necessario a garantire i bisogni assistenziali ai pazienti e non esclude nelle prossime ore di chiudere il presidio. Alcuni pazienti malati di Covid 19 sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie della città, e tutti gli altri saranno spostati nelle prossime ore.



