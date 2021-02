Ragusa, 17 febbraio 2020- La formazione dei giovani siciliani è strumento fondamentale per assicurare sviluppo e futuro all’Isola. Per questo la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha deciso di intervenire a favore di 56 studenti siciliani, con un finanziamento a tasso zero e senza alcun onere per il beneficiario, per consentire la fruizione dei corsi di specializzazione in lingua inglese nell’ambito del “Progetto Giovani 4.0” promosso dalla Regione Sicilia.

stata l’Associazione studentesca “La Finestra – Liberi di Scegliere” che ha chiesto alla popolare ragusana di intervenire, in attesa dell’esborso da parte della Regione Sicilia dei voucher previsti nell’ambito nel bando regionale finalizzato a promuovere la formazione dei giovani con l’acquisizione di titoli di alta formazione post lauream, certificazioni linguistiche, licenze, patenti e brevetti per favorirne l’occupazione.

“Aiutare i giovani ad avere successo, a raggiungere i loro obiettivi e a realizzare i loro sogni è scopo principale di un’Istituzione bancaria, in particolare di ispirazione popolare e in qualità di Banca di prossimità. Questo è un impegno concreto – dichiara Saverio Continella, Direttore Generale della Bapr – che abbiamo sviluppato proprio per supportare percorsi di specializzazione e crescita professionale degli studenti nella nostra terra”

“Tutto nasce dall’accordo di partenariato che la nostra Associazione ha sottoscritto con la scuola di lingue LUM Sicilia di lingua inglese. Ottimo il risultato: 56 studenti si sono aggiudicati il voucher previsto nel bando della Regione Sicilia nell’ambito del “Progetto GIOVANI 4.0” emanato dalla Regione Siciliana.

Il voucher – spiega Angelo Crimi, presidente dell’Associazione degli studenti universitari – sembrava però non fruibile prevedendo l’erogabilità solo previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento del corso di lingua straniera da parte degli studenti universitari che erano stati dichiarati vincitori alla luce del minor reddito degli stessi istanti! Grazie alla lungimiranza e generosità della Banca Agricola Popolare di Ragusa l’obiettivo è stato raggiunto. Il noto Istituto Siciliano anticiperà il costo del corso di lingua inglese ai 56 giovani studenti universitari fino all’esborso da parte della Regione Siciliana dei voucher promessi. Per tutto questo – conclude il dottor Crimi – l’Associazione tiene a ringraziare pubblicamente la Banca Agricola Popolare di Ragusa, nella persona del suo Direttore Generale dottor Saverio Continella, per l’impegno profuso nei confronti di giovani studenti universitari siciliani.”.

