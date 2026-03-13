Gli oli di Sicilia sono in degustazione, per il terzo anno consecutivo, a Trieste – dal 13 al 15 marzo – nella 18ª edizione di “Olio Capitale” all’interno della collettiva dell’Istituto Regionale dell’Olio e del Vino (Irvo) per lo sviluppo della filiera olearia e l’ampliamento dei mercati di distribuzione.

L’eccellenza dell’Isola è rappresentata da 20 realtà produttive, radicate nelle diverse province siciliane. “Olio Capitale”, in questi giorni, diventa crocevia di incontri B2B, attira l’attenzione di buyer impegnati sui segmenti di mercati nazionali e internazionali che lavorano nell’ambito della ristorazione, dei negozi specializzati, dei mercati di nicchia che valorizzano le migliori cultivar. Quelle della Sicilia sono numerose, dalle più precoci alle tardive: dalla nocellare dell’Etna alla tonda iblea, dalla biancolilla alla cerasuola, dalla moresca alle altre cultivar neglette, quelle più ricercate e coltivate nei piccoli areali che si trasformano in oli intensi e pregiati.

Tra gli assaggi degli Oil Bar si susseguono gocce d’olio di altissima qualità, si scoprono le nuove tendenze, si degustano le specialità regionali. Ogni olio, così, diventa racconto di un microclima unico e ambasciatore di innovazione e tradizione della Sicilia. A Trieste la collettiva dell’Irvo si estende su oltre 300 mq; alcuni dei produttori coinvolti – grazie ad eventi come questo – si affacciano per la prima volta sui mercati europei. Di grande interesse è anche il dialogo con i buyer provenienti dall’Asia alla ricerca di oli di nicchia che in paesi come il Giappone sono molto ricercati e ben posizionati.

L’ampliamento dei mercati per gli oli di Sicilia è uno degli obiettivi perseguiti all’interno di eventi come “Olio Capitale”, una cornice perfetta per l’Irvo e la filiera olearia della Regione Siciliana per cogliere importanti opportunità di sviluppo per l’export.

Tra le realtà produttive coinvolte in questa edizione 2026 ci sono l’Azienda Agricola Amigdala, l’Azienda Agricola Pantarei, Frantoi Beretta, Cunzatillu, Frantoio Mandredonne, Casa Rosa, Frantoi Covato, Casa di Grazia, Fratelli Mozzicato, Frantoio Galioto, Terraliva, Goccia d’Oro, La Mendola Simona, l’Azienda Agricola Antonino Nolfo, Olivoil, Sikulus, l’Azienda agricola Giuseppe Pisciotta, l’Azienda Agricola Giorgio Rollo, Terre in Fiore, l’Oleificio Todaro.