La Vanity Model Management presieduta da Francesco Pampa, domenica 23 febbraio, sarà presente per il secondo anno consecutivo alla “Milano Fashion Week”.

Un appuntamento importante, l’ennesima prova che sarà sicuramente superata dalla Vanity Models Management, grazie all’energia e alla determinazione che la porterà in questa come sempre attesissima settimana della moda milanese.

A rappresentare la Sicilia saranno Viviana Falanga e Claudia Cuneo, due delle modelle di punta della Vanity Model Management, che sapranno farsi valere, dimostrando la qualità che nasce e cresce nella nostra Isola.

«Siamo veramente felici di partecipare anche quest’anno – afferma Francesco Pampa – e dimostreremo ancora una volta quel che valgono le nostre ragazze. Un grazie particolare va a Emanuele Siciliano e Salvatore Di Betta per la loro presenza costante e la sinergia che ci consente di ottenere questi risultati».

Una domenica, dunque, che si farà ricordare non solo per l’evento in se stesso, ma anche per quest’altro tassello che verrà collocato nel mondo dell’alta moda, del quale fa da tempo parte anche la Vanity Models Management di Francesco Pampa.