Catania- Un condomino che abita al primo piano di un palazzo nel quartiere Librino a Catania si è fatto costruire illegalmente una scala di ferro utile a collegare il balcone di casa con la strada. La costruzione della scala è stata decisa dopo aver litigato con gli altri condomini che volevano costruire un’ascensore nello stabile. L’uomo è ora indagato per invasione di terreno pubblico.

L’uomo non voleva avere a che fare con i suoi condomini. Per risolvere il problema della convivenza aveva quindi deciso di realizzare un accesso privato al suo appartamento. La scala abusiva munita di una base di cemento, ha alterato la facciata dello stabile occupando parte della strada pubblica dove ha creato anche problematiche alla circolazione stradale limitando di molto la possibilità di parcheggiare le auto per i residenti dello stabile.

L’uomo, secondo quanto scritto dall’accusa, avrebbe realizzato l’accesso indipendente completamente da solo. Ora le forze dell’ordine indagheranno ulteriormente sulla vicenda e sulla realizzazione della struttura abusiva, munita di cemento e di ferro battuto. La struttura è stata poi inbellita da piante arrampicanti. Non è chiaro se a denunciare l’uomo siano stati i condomini con cui l’uomo aveva avuto una serie di discussioni.

