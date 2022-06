Poco dopo le 5 gli uomini della Guardia di finanza hanno fatto sbarcare 14 tunisini rintracciati a un miglio dal porto dell’isola insieme ad altri 13 migranti, provenienti da Pakistan, Siria e Sudan. I barchini utilizzati per la traversata sono stati sequestrati.

Sbarchi senza sosta a Lampedusa, dove dalla scorsa mezzanotte sono approdati 281 migranti, facendo salire a 566 il numero complessivo di arrivi in appena 24 ore. Complici le condizioni meteo favorevoli e il mare piatto decine di ‘carrette’ del mare hanno tentato la traversata del Mediterraneo. A bordo di un barcone di 11 metri, a quattro miglia delle coste dell’isola, gli uomini della Capitaneria di porto hanno rintracciato 73 migranti, sbarcati intorno a mezzanotte al molo Favaloro, dove poco dopo sono giunte altre 73 persone, tra cui una donna, rintracciate dai militari delle Fiamme gialle a 20 miglia a bordo di un barcone di 10 metri che è stato sequestrato.

