(ANSA) – ROMA, 20 GEN – La Ocean Viking, con 39 migranti soccorsi a bordo, “sta cercando un riparo dal maltempo a sud-est della costa della Sicilia mentre forti venti soffiano sul Mediterraneo centrale”. Lo fa sapere Medici senza frontiere in un tweet, sottolineando che per “le donne e gli uomini salvati venerdì scorso l’indicazione di un porto sicuro di sbarco non può tardare”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram