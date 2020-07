(ANSA) – PALERMO, 04 LUG – “Siamo un movimento regionale che guarda alla prospettiva italiana ed europea perche’ vuole proiettare in quella dimensione la Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla convention di ‘Diventera’ Bellissima’, il movimento fondato dal Governatore, che si è svolta oggi in un albergo di Cefalu’.

Musumeci ha fatto il punto sulle alleanze della coalizione che lo sostiene in Sicilia e ha parlato anche della possibilità di federarsi con la Lega di Salvini: “Noi siamo un movimento regionale collegato nel centro destra – ha sottolineato -, siamo una forza politica con 9400 iscritti e 140mila voti. Sappiamo bene cosa siamo. Non abbiamo detto che andremo con Salvini sebbene abbiamo accolto con grande interesse l’appello che ha lanciato, che è stato e sarà oggetto di discussione al nostro interno. Tuttavia, ancora non abbiamo deciso con chi federarci, questo lo deciderà la base del movimento. Ci federeremo all’interno di un soggetto nazionale perché è giusto che anche il nostro movimento abbia una parte attiva nelle scelte per l’Europa e l’Italia”. Nel corso dell’ incontro il presidente della Regione ha tracciato anche un bilancio sull’attivita’ di Governo a due anni e mezzo dall’inizio del mandato: “Tanta soddisfazione – ha detto -, ma anche la consapevolezza di aver messo in giro miliardi di euro: due miliardi di risorse comunitarie e due miliardi tra spese per investimenti per beni e per servizi”. (ANSA).



