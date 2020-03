(ANSA) – PALERMO, 28 MAR – Dopo la notizia dell’intenzione della Regione di stanziare 100 milioni di euro per le famiglie in difficoltà e dopo le notizie circa un analogo provvedimento nazionale, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha riunito la Giunta che lunedì varerà formalmente alcune modifiche al PEG, il piano per la gestione dei fondi di bilancio.

Per domani, Orlando ha convocato una riunione del Direttivo di ANCI cui seguirà un nuovo incontro con gli assessori e i dirigenti interessati, al fine di concordare modalità flessibili di risposta alle diverse esigenze dei diversi comuni isolani.

“Da alcuni giorni avevamo richiesto interventi regionali e nazionali per fronteggiare l’emergenza sociale legata al Covid e già in queste ore – sottolinea il sindaco – Palermo sta sperimentando una positiva collaborazione con il privato sociale e con l’associazionismo per lo sviluppo di un sistema di assistenza alimentare”, conclude Orlando.



