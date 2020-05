(ANSA) – SIRACUSA, 10 MAG – Allarme bomba a Siracusa. E’ il secondo in una settimana. Un ordigno artigianale è stato trovato intorno alle 19 in via Filisto, zona nord di Siracusa. E’ stato un residente a segnalare alla polizia un pacco sospetto appoggiato per terra, a ridosso del muro di un’abitazione. La zona è stata messa in sicurezza e sono in arrivo gli artificieri della polizia di Catania. Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di capire se si tratti di un messaggio intimidatorio nei confronti di qualcuno ma al momento non sembra esserci un riferimento particolare. Sulla pericolosità del pacco bomba bisognerà attendere la relazione degli artificieri anche per capire se a confezionarla possa essere stata la stessa mano che ha realizzato lo stesso ordigno lasciato una settimana in via Pietro Novelli, non molto distante dal ritrovamento di oggi.

In quel caso però è stato lasciato sul parabrezza di un auto e sono stati segnalati anche alcuni colpi di pistola. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram