“Sono certa – scrive in una nota Pennino – che le persone scelte sapranno svolgere questo incarico con entusiasmo e passione e che insieme potremmo promuovere politiche attive ed iniziative sui temi importanti di cui si occupa il Dipartimento. A breve completeremo il quadro con la nomina del componente per la provincia di Trapani dopo che mi sarò confrontata con i deputati del territorio”.

Si tratta del Dr. Carlo Varchi Carlo, affermatissimo e brillante psicologo che opera a Caltanissetta; della Dr.ssa Katia Scorsone Psicologa di Agrigento che si è occupata di progetti che riguardano famiglie che vivono la disabilità; della Dott.ssa Linda Siragusa, mamma impegnata nel sociale a Caccamo. Ha al suo attivo numerose battaglie per i diritti delle persone con autismo. E’ anche componente dell’associazione parlautismo; della Dott.ssa Gianna Billeci, Consigliere comunale di FI a Isola delle Femmine, da anni impegnata sul fronte del sociale e delle pari opportunità.

Palermo – Si compone il quadro del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia per la Sicilia occidentale. Il responsabile Rosi Pennino ha nominato i componenti del Dipartimento individuando figure giovani e brillanti che svolgono professioni che riguardano il settore.

