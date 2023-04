Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS e primo firmatario di una delle proposte di legge per l’istituzione dello psicologo di base.

“Con l’approvazione del testo finale per il voto da parte dell’Assemblea, oggi la Commissione sanità ha dato un ulteriore impulso perché anche la Sicilia si doti dello psicologo di base. Chiederò che questo DDL, anche in virtù del consenso unanime di tutte le forze politiche, venga trattato con urgenza, perché si possa finalmente dare una risposta di qualità ed efficienza ad un bisogno sociale sempre più avvertito nelle nostre comunità.”

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy