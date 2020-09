L’agguerrita insegnante di matematica di Capo d’Orlando Lucia Pinsone è nata 53 anni fa a Messina. Come presidente dell’associazione Ridas, ha combattuto per anni per i diritti dei disabili. Dopo aver subito un intervento alle corde vocali, ha perduto il posto a scuola. Da lì è iniziata la sua battaglia per riprenderselo.

“Abbiamo difeso la Costituzione nel 2016, contro la riforma Renzi, e torniamo a difenderla oggi, contro una riforma a varie stelle, studiata per penalizzare il Sud e la democrazia – dichiara Lucia Pinsone, presidente di Vox Populi – Voteremo No perché ridurre i parlamentari significherebbe lasciare privi di rappresentanti i territori minori, e poi a testa china, pochi e per questo più facili da controllare e corrompere, contribuendo ad accrescere il potere della casta , quella che a parole si vorrebbe combattere.

Ci vengano restituite le preferenze, piuttosto, in modo che ogni eletto possa rispondere a chi l’avrà eletto del proprio operato. Non ci meritiamo meno parlamentari, ma parlamentari migliori.”

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram