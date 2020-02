(ANSA) – CALTANISSETTA, 06 FEB – Vigili del fuoco in azione questa sera a Caltanissetta per salvare cinque cani e un gatto da un incendio che si è sviluppato in un appartamento di via Romita. A causarlo sarebbe stata una candela, rimasta accesa su un mobile del salotto. Gli animali erano in casa, mentre la proprietaria era uscita. Solo due cani si sono salvati per altri tre cani e il gatto non c’è stato nulla da fare. L’incendio è scoppiato intorno alle 19.30; a dare l’allarme sono stati i vicini che hanno visto uscire fumo dall’interno dell’abitazione.

Sul posto sono arrivati poco dopo i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Le fiamme sono state domate nel giro di mezz’ora. Quando gli operatori del 118 sono entrati tre cani e un gatto erano ormai privi di vita. Altri due invece faticavano a respirare. Sul posto, è stata praticata dagli stessi sanitari la terapia con l’ossigeno per dare un primo soccorso ai due poveri animali. Subito dopo i due cani sono stati trasportati, a bordo del mezzo dei vigili del fuoco, in un ambulatorio veterinario. Uno dei due versa in condizioni più gravi, l’altro dà già segnali di ripresa. (ANSA).



