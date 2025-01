CATANIA – Un’opportunità unica per i giovani dai 18 ai 28 anni che desiderano fare la differenza nella società e, contemporaneamente, arricchire il proprio percorso personale e professionale. Un’esperienza di crescita che va ben oltre il contributo pratico offerto alle comunità: il Servizio Civile è un vero e proprio viaggio verso una maggiore consapevolezza, responsabilità e apertura al mondo. Presso la sede del centro aggregativo Talità Kum (viale Moncada 2 a Catania), si apre una straordinaria opportunità per tutti i giovani interessati, con il progetto di Servizio Civile Universale: formazione e al contempo impegno sociale con la possibilità di lavorare a stretto contatto con i minori e il territorio.

Bando aperto per tutti i volontari che desiderano partecipare al progetto e che saranno coinvolti in numerose attività, pensate per il sostegno e lo sviluppo educativo dei minori residenti a Librino. Tra le proposte: sostegno scolastico, per affiancare i bambini e i ragazzi nello studio; laboratori creativi, artistici, musicali e sportivi, per stimolare le loro capacità espressive; Grest estivo e attività di animazione, per offrire momenti di svago e aggregazione. «Il centro Talità Kum – sottolinea la sua presidente Giuliana Gianino – offre un ambiente altamente stimolante, dove i giovani volontari potranno mettere in pratica competenze di ascolto, organizzazione e lavoro di squadra. Le attività saranno guidate da un’équipe psico-pedagogica esperta, offrendo ai volontari un’esperienza di apprendimento unica, particolarmente indicata per chi desidera intraprendere un percorso professionale nel sociale o nell’educazione dei minori».

Il Servizio Civile Universale presso il centro Talità Kum prevede un impegno di 25 ore settimanali in orario pomeridiano; una durata di 12 mesi, con inizio previsto per giugno 2025; un rimborso spese mensile di 507,30 euro.

Partecipare al Servizio Civile Universale non è solo un’esperienza arricchente a livello umano, ma offre anche importanti benefici per il futuro professionale e formativo: diritto alla riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici banditi dalle Pubbliche Amministrazioni; valutazione del periodo di Servizio Civile nei pubblici concorsi (con lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici); possibilità di riconoscere il Servizio Civile come tirocinio universitario o di ottenere crediti formativi grazie alle convenzioni stipulate con Università e Enti accreditati.

Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti, con scadenza fissata al 18 febbraio 2025 alle ore 14. Per maggiori informazioni e per partecipare al bando, è possibile contattare il centro: [email protected]