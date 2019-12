“In Cdm è prevista l’approvazione di una norma (in attuazione dello statuto della regione siciliana sull’armonizzazione dei sistemi contabili) che è un dito in un occhio a tutti gli amministratori pubblici che si fanno in quattro per rispettare le regole”.

Lo afferma Luigi Marattin chiedendo a nome di Iv di “modificare” la norma che prevede che “il disavanzo 2018 della regione Sicilia possa essere spalmato in dieci anni” o “di ripristinare subito gli obblighi di risanamento che erano stati inseriti nel 2016 e cancellati lo scorso anno”.



