Nel pomeriggio di ieri, il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” dallo scorso 9 settembre, ha visitato per la prima volta il Comando Provinciale di Siracusa.

L’alto Ufficiale, accompagnato dal Colonnello Gabriele Barecchia, ha dapprima incontrato le Autorità provinciali, tutti gli Ufficiali e i Comandanti di Stazione ed una rappresentanza del personale dei Reparti dell’Arma insistenti in provincia, nonché il personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

A tutti, il nuovo Comandante della Legione ha rivolto espressioni di ringraziamento per l’attività preventiva e repressiva svolta quotidianamente in provincia attraverso l’azione delle Stazioni Carabinieri e la loro capillare distribuzione sul territorio.

Il Generale Spina, nel breve momento d’incontro, ha rivolto inoltre un ringraziamento alle famiglie dei Carabinieri e ai rappresentanti dell’Arma in congedo, che continuano a concorrere al mantenimento del bene comune in forma di volontariato.

Prima di lasciare Siracusa, l’Alto Ufficiale ha voluto incontrare i familiari delle medaglie d’oro al valor militare e civile, Carmelo Ganci e Salvatore Raiti, siracusani che hanno sacrificato la propria vita per la fedeltà all’Istituzione e si è intrattenuto con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Questore a conferma che il lavoro di squadra è fondamentale anche, e soprattutto, dal punto di vista della sicurezza.

Nella circostanza, il Questore ha ringraziato il personale del Comando Provinciale per i servizi svolti in occasione della visita del Presidente della Repubblica e il concorso fornito per far fronte all’emergenza immigrazione.