“Supera i 13 milioni di euro – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone – l’ammontare degli aiuti che il governo Musumeci assegnerà entro le prossime settimane. Questo si tradurrà in erogazioni che raggiungeranno anche i 3 mila euro a famiglia, dando un concreto sostegno a molti nuclei familiari gravati non solo dalla necessità di un affitto, ma anche dalle conseguenze della crisi economica in atto a più livelli”.

Il Bonus affitto è rivolto a redditi con Isee fino a 15 mila euro annui e a coloro che hanno subito cali reddituali dovuti all’emergenza Covid-19.

Il dipartimento regionale Infrastrutture aveva messo a punto il bando con l’obiettivo di assegnare le risorse previste dalla legge 431/1998 sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione.

“Da anni – prosegue l’assessore Falcone – la Regione non si occupava di aiuti per gli affitti, ma già dal 2020 abbiamo invertito la tendenza e rilanciato il Bonus affitto”.

Nel dettaglio, secondo un primo provvisorio calcolo del riparto delle somme, l’importo dei Bonus che verranno assegnati viene così suddiviso per provincia: Palermo, 6.138.844,62 euro; Catania, 2.671.473,37 euro; Messina, 1.744.534,41; Ragusa, 685.469,27; Siracusa, 637.134,70; Trapani, 611.593,49; Agrigento, 383.750,54 euro; Caltanissetta, 178.180,34 euro; Enna, 80.198,11 euro.

L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato, dopo le verifiche su ciascun nominativo previste dal bando, sul sito istituzionale dell’assessorato regionale alle Infrastrutture. A seguire, la liquidazione dei contributi.

FONTEhttps://www.lanazionesiciliana.eu/