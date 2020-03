Il Teatro Biondo di Palermo ha programmato una nuova settimana ricca di appuntamenti e di sorprese nei propri canali social (Facebook e Instragram) e su YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwmoW9ecs0XM1a8taB1zNtw/videos.

In questi giorni di forzata sospensione delle attività dal vivo, il Biondo ha lanciato il progetto #Biondostreaming, per condividere il teatro e la cultura attraverso il web: #ClassicamenteBiondo, #AlmanaccoBiondo e #BiondoBimbi offrono un variegato cartellone di arte e intrattenimento per grandi e bambini.

Il canale YouTube del Teatro mette a disposizione gratuitamente un catalogo di opere realizzate appositamente per questa iniziativa e registrazioni video di spettacoli di repertorio.

Tra gli altri, si può vedere Viva la vida di Gigi Di Luca con Pamela Villoresi: lo spettacolo dedicato a Frida Khalo ha dovuto interrompere le repliche dopo il debutto del 4 marzo, ma le visualizzazioni online continuano a crescere ogni giorno. In catalogo anche Dieci storie proprio così di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, che racconta le storie vere di cittadini e uomini di stato impegnati nella lotta alla mafia; il concerto Le canzoni scordate di Mario Incudine, la Storia vera di Enaiatollah Akbari di Fabio Geda raccontata da Paolo Briguglia, Il leone maremmano, un viaggio nella poesia di Giosuè Carducci con Pamela Villoresi, In mio onore di Elisa Parrinello e poi i recital dedicati ai classici, alla poesia e al teatro contemporaneo di Salvo Piparo, Elisabetta Pozzi, Vincenzo Pirrotta, Fabrizio Falco, Alessio Vassallo, Stefania Blandeburgo, Nello Mascia, Silvia Ajelli, Sebastiano Lo Monaco, mentre per i bambini è disponibile la fiaba di Moni Ovadia Il principe e il pollo e, sulla pagina Facebook del Teatro, le filastrocche anti-virus di Chicca Cosentino realizzate in collaborazione con Moltivolti e Libero Gioco.(ANSA).



