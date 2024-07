DALLO SVILUPPO ECONOMICO A QUELLO CULTURALE: L’IMPEGNO DI BCC PACHINO NELLA VALLE DELL’ ALCANTARA

È iniziato il conto alla rovescia per Inferno, il lavoro teatrale più visto in Sicilia negli ultimi anni, prodotto da Buongiorno Sicilia con la collaborazione del Parco botanico e geologico delle Gole dell’Alcantara, realizzato anche grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo di Pachino.

«Riconosciamo il grande valore di questa produzione che sviluppa interesse nel grande pubblico tra le acque della Valle dell’Alcantara – spiega il Presidente Prof. Avv. Concetto Costa – la cultura e il territorio, contemporaneamente valorizzati dal successo di questo importante evento teatrale, ci spingono a credere fortemente nell’Infermo prodotto da Buongiorno Sicilia».

BCC di Pachino presente con 18 filiali sul territorio, è legata allo sviluppo economico del territorio e con le sue partnership contribuisce anche alla promozione culturale e turistica di un’area attrattiva e dalle forti potenzialità. Lo spettacolo diretto da Giovanni Anfuso conta già oltre centomila spettatori dal 2018 a oggi e, ad ogni nuova edizione, riesce a sublimare il fascino dell’Alcantara, immergendo il pubblico nella poesia di Dante tra effetti speciali sempre nuovi, decine di personaggi, inquietanti mostri e suggestivi scenari dell’affascinante discesa dei Dannati.

«Il supporto delle aziende e in particolare degli istituti di credito – ha detto Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia – è per noi produttori teatrali importante non solo sotto il profilo economico, ma anche e soprattutto perché ci consente di far conoscere un evento unico come il nostro Inferno, lo spettacolo più visto in Sicilia negli ultimi anni, a un pubblico qualificato in territori sempre nuovi».

L’Inferno debutterà oggi giovedì 25 luglio: sarà replicato ogni settimana dal giovedì alla domenica fino a settembre, ad eccezione del Ferragosto.