(ANSA) – PALERMO, 30 MAG – L’hotspot di Lampedusa (Ag) è stato svuotato. Con le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera sono stati trasferiti 98 migranti. Altri 86 hanno lasciato l’isola, invece, con il traghetto di linea Sansovino che è giunto a Porto Empedocle. Sono invece 106 i migranti, ospiti della nave quarantena Moby Zazà che hanno terminato il periodo di sorveglianza sanitaria. Arrivato l’esito dei tamponi, risultati negativi, la nave è rientrata nel Porto Empedocle (Ag) per procedere allo sbarco dei migranti che saranno trasferiti in un centro d’accoglienza.

Sull’imbarcazione, che subito dopo tornerà in rada davanti a Porto Empedocle, restano 126 persone. (ANSA).



