“Il campione biologico prelevato solo poche ore fa su un paziente straniero ed analizzato dagli esperti del Laboratorio di microbiologia del Policlinico universitario di Palermo ha dato esito positivo per il virus influenzale di tipo B, pertanto non si tratta di Coronavirus”.

Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che ha seguito la vicenda del turista cinese ricoverato a Palermo. Il turista alloggia in un hotel del centro storico ed era stato accompagnato da un’ambulanza del 118, che ha seguito il piano attivato per i casi sospetti di Coronavirus, in ospedale. L’uomo con sintomi influenzali era stato portato nel reparto malattie infettive dell’ospedale Cervello per i controlli.



