(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Il procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, Maurizio Zamparini (componente del Cda della Us Città di Palermo e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società) “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti-economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione della Figc.

Sono stati inoltre deferiti altri membri del Cda del club rosanero: Laura Giordani, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo. (ANSA).



