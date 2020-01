(ANSA) – FIRENZE, 8 GEN – Hanno attraversato la strada nonostante il semaforo rosso, la notte scorsa in viale Guidoni alla periferia Nord di Firenze. Per questo tre pedoni molto giovani, 19enni, sono stati fermati e multati da una pattuglia della polizia stradale, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Sentiti dagli agenti, i giovani non avrebbero saputo fornire una spiegazione del loro comportamento. Per tutti è scattata una sanzione da 60 euro. Viale Guidoni è una strada ad ampia carreggiata e solitamente molto trafficata nei quartieri nord di Firenze che conduce verso l’aeroporto e le autostrade A1 e A11.



