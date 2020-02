(ANSA) – FIRENZE, 21 FEB – In vendita all’asta 760 ettari in Toscana, per un totale di 15 terreni, a disposizione dei giovani agricoltori. E’ questa la fetta regionale sui 10mila ettari a livello nazionale (la Toscana vale l’8%), secondo quanto reso noto da Ismea, attraverso la Banca nazionale delle Terre agricole, istituita nel 2016 e che in questo lasso di tempo ha rimesso in circolo 403 terreni. E’ quanto si spiega da Cia agricoltori italiani della Toscana che parla di “una buona opportunità” per i giovani che stanno sognando una vita in agricoltura e che ricorda do aver promosso, negli anni scorsi, “la nascita della Banca della Terra della Toscana realizzata dalla Regione”. Dal 19 febbraio al 19 aprile, precisa inoltre, sarà possibile inviare le manifestazioni di interesse per l’acquisto di uno o più terreni del terzo lotto della Banca nazionale delle Terre Agricole.

Provincia per provincia, queste le disponibilità: ad Arezzo 5 terreni per 195,28 ettari; in provincia di Siena 4 terreni per 267,09 ettari; a Grosseto 3 terreni in 188,35 ettari; nella provincia di Pisa 1 terreno a disposizione per 92,58 ettari; a Pistoia 1 terreno per 9,03 ettari e Massa Carrara con 1 terreno per 7,56 ettari.

“Il consiglio che posso dare a un giovane – commenta Luca Brunelli, presidente Cia Toscana – è quello di provarci, perché sono un testimone di chi ci è riuscito, pur con poche risorse e molta voglia di lavorare. Ma ci vogliono anche processi di affiancamento: il raggiungimento del bene terra è il primo bisogno, c’è poi necessità di un sistema del credito, e del supporto delle istituzioni che garantiscano percorsi chiari e snelli. I giovani hanno nell’agricoltura una possibilità, ma anche se non è un settore facile è un comparto sempre innovativo e stimolante, dagli agriturismi, alla multifunzionalità ed accoglienza”.(ANSA).



